Поліцейські розшукали в лісовому масиві у Луцькому районі чоловіка, якого підозрюють у побитті та зґвалтуванні 34-річної волинянки. За скоєне зловмиснику загрожує до пʼяти років тюрми. Про це повідомила 9 червня пресслужба поліції області.



Інцидент трапився вночі 8 червня. За даними слідства, невідомий зламав замок і проник до будинку 34-річної волинянки. Погрожуючи жінці ножем, він декілька разів її вдарив і зґвалтував. Після цього – втік у невідомому напрямку.

«Жінку з множинними забоями та шоком госпіталізували до лікарні. Нападника розшукали за лічені години в лісовому масиві у Луцькому районі», – зазначають правоохоронці.



Затриманому оголосили підозру за ст. 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування). Наразі нападник перебуває під вартою, суд має обрати йому запобіжний захід. За скоєне чоловіку загрожує до пʼяти років тюрми. Слідство триває.