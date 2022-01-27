Водій Opel Vectra виїхав з тротуару прямо на пішохідний перехід на вул. Симоненка

У четвер, 27 січня, на вул. Василя Симоненка у Львові водій Opel Vectra їздив по тротуарах. Порушнику вдалося втекти прямо з-під носа у патрульних, зараз його розшукують.

Як видно з оприлюдненого очевидцями відео з відеореєстратора, водій Opel Vectra виїхав з тротуару прямо на пішохідний перехід на вул. Симоненка, де якраз переходили пішоходи, та почав тікати. Інцидент трапився близько 13:40

У патрульній поліції Львівщини розповіли ZAXID.NET, що патрульні приїхали на виклик про те, що біля поліклінікина вул. Симоненка автомобіль, заїжджаючи на тротуар через пішохідний перехід, ледь не збив чоловіка. Коли зреагували на одного порушника, одразу виявили ще одного, який їхав на автомобілі у пішохідній зоні.

Коли водія Opel Vectra зупинили, водій почав проявляти агресію, відмовився надати документи, різко рушив, переїхав ногу поліцейському та почав тікати. Поліцейські його наздоганяли, але водію вдалося втекти. Згодом водій покинув автомобіль та втікав пішки. Власника автомобіля встановили. Тому, запевняють в поліції, порушника таки покарають.

Через травму інспектора переслідування втікача припинили. На місце викликали швидку допомогу, яка госпіталізувала поліцейського до лікарні. Зараз справою займаються слідчі.

Відео Богдана Тимура з місця події