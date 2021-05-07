Поліцейські затримали двох киян, які підпалили 41-річного чоловіка, оскільки той начебто образив сина одного з них. Чоловік невдовзі помер від отриманих опіків. Про це повідомила поліція Києва в п’ятницю, 7 травня.

Інцидент трапився напередодні ввечері, 6 травня, на проспекті Георгія Гонгадзе, що на півночі Києва. На місце події одразу вирушили працівники ДСНС, лікарі та працівники поліції. Потерпілого з опіками 80% тіла госпіталізували до лікарні, де він помер.

Підозрюваних в підпалі людини затримали – вони мешканці Києва 1997 та 2002 років народження. Виявилося, що зловмисник із товаришем вирішив «помститися» незнайомцю через те, що той начебто образив його малолітнього сина. Вони побили чоловіка, а потім облили займистою речовиною та підпалили.

Як зазначає поліція, двом чоловікам загрожує довічне позбавлення волі.