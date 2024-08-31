Харків'янину загрожує до восьми років позбавлення волі

Правоохоронці затримали харків’янина, який обіцяв військовозобов’язаному за 180 тис. грн посприяти його виключенню з обліку. Про це у суботу, 31 серпня, повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань.

За даними слідчих, 29-річний харків’янин запевняв військовозобов’язаного, що має особисті зв’язки в закладах охорони здоров’я, ВЛК, ТЦК. За його словами, він міг вплинути на них, щоб військовозобов’язаного виключили з обліку. За таку послугу чоловік вимагав 150 тис. грн. Після отримання перших 30 тис. грн чоловік заявив, що вартість послуги зросла до 180 тис. грн.

Правоохоронці затримали харків’янина у середу, 28 серпня. Йому повідомили про підозру у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України). Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років.

Нагадаємо, у липні 2024 року у Харкові на хабарі затримали співробітника Районного Територіального центру комплектування. За гроші військовий обіцяв керівництву ресторану не здійснювати мобілізаційних заходів стосовно персоналу.