Посадовця ТЦК затримали під час одержання частини хабаря

У Харкові на хабарі затримали співробітника Районного Територіального центру комплектування. За гроші військовий обіцяв керівництву ресторану не здійснювати мобілізаційних заходів стосовно персоналу. Про це у вівторок, 30 липня, повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони.

Слідчі встановили, на початку червня 2024 року 42-річний посадовець РТЦК вимагав від керівників «відомого харківського бару-ресторану» 1500 доларів та персональну картку з постійною знижкою 20% на всі послуги закладу. За це він обіцяв не перешкоджати роботі ресторану та не здійснювати мобілізаційних заходів стосовно його працівників та відвідувачів.

«Також, посадовець обіцяв забезпечити персонал ресторану фіктивними документами, які б “гарантували” їм відстрочку від мобілізаційних заходів на декілька тижнів», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали військового під час одержання частини хабаря, а саме – знижкової карти, в обмін на фіктивні документи РТЦК та СП.

Затриманому повідомили про підозру за фактом вимагання та отримання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України). Наразі суд обрав для підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Військовому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до десяти років. Також підозрюваного можуть позбавити права обіймати певні посади терміном до трьох років, з конфіскацією майна.