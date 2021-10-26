Поліцейського, який продавав зброю криміналітету по всій Україні, затримали в одному з гаражів Краматорська

У Донецькій області правоохоронці затримали поліцейського, що торгував зброєю та боєприпасами з району проведення операції Об’єднаних сил, повідомила у вівторок, 26 жовтня, Служба безпеки України.

«Співробітники СБУ викрили поліцейського патрульної служби полку спецпризначення “Київ” та його спільника, які торгували зброєю та боєприпасами з району проведення ООС», – сказано в повідомленні.

За інформацією слідства, старший сержант поліції, який був відряджений у район проведення ООС для проходження служби, організував незаконний збут зброї, набоїв та вибухівки по всій території України. Разом зі своїм спільником вони продавали зброю представникам криміналітету.

Зброю та боєприпаси зловмисники зберігали у приватних гаражних приміщеннях Краматорська. Правоохоронці затримали обох зловмисників у цьому місті – одразу після чергового збуту зброї.

Фото СБУ

Під час проведення обшуків правоохоронці вилучили:

61 гранату;

чотири міни, різної модифікації;

майже 13 кг вибухових речовин;

30 підривачів;

38 реактивних набоїв та димових гранат/мін;

понад 10 600 набоїв різного калібру;

пістолети-кулемети, карабіни.

Наразі обом затриманим повідомлено про підозру в незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.