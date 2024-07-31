Старокостянтинівський районний суд виніс вирок дільничному офіцеру поліцїї Дмитру Гроцькому, який вимагав у колишнього в’язня 2500 доларів хабара за сприяння в ухиленні від мобілізації. За скоєне йому призначили 68 тис. грн штрафу без права обіймати посади у правоохоронних органах строком на рік.

Як йдеться у вироку суду від 26 липня, наприкінці липня 2023 року працівник Старокостянтинівського заводу ковальсько-пресового устаткування отримав повістку, згідно з якою мав з’явитися 24 липня 2023 року для уточнення даних у ТЦК та проходження військово-лікарської комісії. Коли чоловік прибув за вказаною адресою, він пояснив співробітникам установи, що раніше судимий за тяжкі злочини та перебуває під адміністративним наглядом, але поліцейський Дмитро Гроцький відповів, що це не є проблемою і він може проходити медогляд.

Згідно з матеріалами судової справи, наступного дня до військовозобов’язаного зателефонував обвинувачений і попросив зустрітися, щоб особисто поспілкуватись. Під час розмови Дмитро Гроцький сказав чоловіку, що той пройшов військово-лікарську комісію та має прибути у військову частину для проходження служби. Втім, він також зазначив, що за 2500 доларів може здійснити вплив співробітників ТЦК, аби ті його не призивали. 11 серпня 2023 року поліцейський та колишній в’язень зустрілись у Старокостянтинові, де обвинувачений отримав першу частину хабара – 500 доларів, а 17 жовтня 2023 року – ще 500 доларів.

У суді правоохоронець уклав із прокурором угоду про визнання своєї вини.

Суддя Ольга Завадська визнала Дмитра Гроцького винним у зловживанні впливом і призначила 68 тис. грн штрафу з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування на один рік. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.