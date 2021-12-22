Поліція оголосила розшук 16-річної дівчини

У Івано-Франківську відділ ювенальної превенції розшукує 16-річну дівчину. Анастасія Галій пішла з дому у вівторок, 21 грудня, близько 14:00 та дотепер її місцезнаходження невідоме, повідомили в прес-службі поліції Івано-Франківської області.

«Прикмети розшукуваної: зріст 165 см, худорлявої тілобудови, волосся довге русяве, очі карі. Неповнолітня була одягнена в спортивні штани бежевого кольору, куртку чорного кольору, білі кросівки, бежеву кепку», – йдеться в повідомленні прес-служби поліції.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією, яка може сприяти встановленню місця зниклої, просимо негайно телефонувати на лінію «102» або інформувати відділ ювенальної превенції нацполіції в Івано-Франківській області за телефонами: (0342) 79-03-23, 0963277024.