Поліція оголосила в розшук мера з Донеччини через поїздку до Криму за підробленими документами

Міський голова Добропілля Донецької області Андрій Аксьонов, який раніше потрапив в скандал через підробку документів для поїздок в окупований Крим, оголошений в розшук. Відповідна інформація опублікована на сайті МВС України в розділі «Розшук».

У ній повідомляється, що Аксьонов зник 4 червня нинішнього року. Меру Добропілля інкримінують скоєння злочинів, передбачених статтями «Службове підроблення», «Підробка документів, печаток, штампів та бланків, використання підробних документів» і «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем» Кримінального кодексу України.

Як повідомили «Новости Донбасса», 21 травня Аксьонов не з’явився на засідання Краматорського міського суду щодо обрання йому запобіжного заходу. У той же час його адвокати заявили, що не мають зв’язку зі своїм підзахисним з 16 травня і не знають про його місцезнаходження. Разом з тим «Громадське ТБ» з посиланням на неназваного місцевого депутата повідомило, що Аксьонов втік з України.

Нагадаємо, Аксьонов став мером Добропілля в 2015 році. Його звинувачували в сепаратизмі під час його перебування на посаді голови селищної ради смт Новодонецьке в 2014 році.

Раніше Аксьонов потрапив у скандал через інформацію про наявність в нього російського громадянства.