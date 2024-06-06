Поліція Львівської області розшукує водія, який збив 64-річного пішохода в селі Стовпин біля Буська і втік. Усіх очевидців ДТП просять телефонувати на лінію 102 або звертатися в найближчий відділ поліції.

Як повідомили у поліції, ДТП трапилась у середу, 5 червня, близько 23:00, між селами Стовпин та Переволочна Золочівського району. Невідомий водій автомобіля наїхав на 64-річного мешканця району та втік із місця події. Внаслідок ДТП пішохід отримав важкі травми, його госпіталізували.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. За вчинене водієві загрожує до 3 років обмеження волі з вилученням водійських прав.

Усіх, хто знає будь-яку інформацію про обставини ДТП, просять звертатися на оперативну лінію 102 або у найближчий підрозділ поліції.