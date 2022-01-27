Роман-Назар Івахів зник у Львові наприкінці 2021 року

Поліцейські оголосили в розшук безвісти зниклого 19-річного львів’янина Романа-Назара Івахіва. Хлопець пішов з дому ще наприкінці минулого року і зник.

Про розшук хлопця повідомила пошуково-рятувальна волонтерська асоціація SARVA.

Відомо, що Роман-Назар Івахів зник у Львові наприкінці 2021 року – він вийшов з дому і досі не повернувся. Хлопець тривалий час не виходить на зв'язок з родичами, відповідно вони звернулися із заявою в поліцію. Поліцейські оголосили львів'янина у розшук.

Хлопець середньої статури. Інформацію щодо нього просять повідомляти в поліцію на номер 102 або на безкоштовну гарячу лінію 0-800-310-911.

P.S. Після розголосу інформації про розшук хлопець самостійно сконтактував з поліцейськими і пообіцяв прийти у райвідділ.