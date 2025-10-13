Працівників локомотивного депо у Тернополі підозрюють у систематичному викраденні дизельного пального з поїздів. До організованої групи входило 18 працівників установи, а керував ними колишній начальник. Нацполіція оголосила їм про підозру. Залізничникам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Перший факт крадіжки пального з локомотивів поліцейські зафіксували у жовтні 2024 року. Тоді правоохоронцям вдалося затримати п’ятьох працівників депо Тернополя. Під час розслідування встановили, що у обласному центрі в локомотивній установі діє кримінальна схема, до якої причетні значно більше людей. Серед підозрюваних – машиністи, помічники машиністів тепловоза, майстер цеху, складач поїздів, ексначальник. Останній покривав злочинну діяльність спільників, повідомили в поліції Тернопільщини в понеділок, 13 жовтня.

Зловмисники зливали дизельне пальне з локомотивів у заздалегідь обумовлених місцях. Вони знали розклад руху потягів, а тому організували пункт зливу дизпалива під час зупинки тепловозів на одній із залізничних станцій Тернопільщини.

«Працівники депо незаконно відкачували паливо у каністри, після чого скидали їх під час руху тепловоза в заздалегідь обумовленому місці. Надалі відвозили каністри до місць зберігання, де переливали пальне в бочки й збували мешканцям області, а гроші розподіляли між собою», – повідомили в поліції.

Під час слідства поліціянти встановили нові епізоди та усіх учасників схеми. На підставі зібраних доказів 18 учасникам злочинної групи – машиністам та їх помічникам, складачу поїздів, колишньому начальникові (зараз працює машиністом) локомотивного депо – повідомили про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Підозрюваним може загрожувати до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років та з конфіскацією майна.