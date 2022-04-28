На складі виявили близько 10 тонн кормів для тварин та інші речі

У Тернополі поліція перевіряє склад на околиці міста, де зберігалась гуманітарна допомога. Засновниця благодійного фонду, який володіє складом, не змогла надати жодних документів на отримані з-за кордону корми для тварин. За її словами, речі передали зі Швеції, все це планували віддати на потреби організацій, що займаються порятунком тварин. Наскільки законно ці товари були перевезені через митний кордон, з'ясовуватиме поліція.

Про продаж гуманітарної допомоги, а саме кормів для тварин, поліцію повідомив житель Тернополя. Чоловік заявив, що на вулиці Степана Будного в приміщенні недіючого магазину періодично вночі невідомі розвантажують фури.

Виявилось, що за вказаною адресою діє фонд «SheHer Ternopil». Засновниця пояснила, що зверталась до знайомих зі Швеції з проханням надати гуманітарну допомогу. Люди відгукнулися, зібрали необхідні речі та корм для тварин й передали спочатку на Польщу, а на кордоні перевантажили в інші фури та доправили в Тернопіль.

За словами власниці, корми планували передавати організаціям, які займаються порятунком тварин, або переселенцям, які мають котів чи собак.

«У ході перевірки правоохоронці виявили близько десяти тонн кормів та інші речі. Жодних документів власниця фонду не надала, аргументуючи тим, що волонтерську допомогу реєструвати не потрібно. Перевіряють оперативники інформацію про походження усього товару та легальність перевезення його через кордон», – йдеться у повідомленні.

Слідчі готуються відкрити провадження за ст. 201-2 ККУ (переміщення через митний кордон поза митним контролем товарів). Санкція статті передбачає як мінімум штраф до 850 тис. грн.