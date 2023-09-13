20-річний Оксанен Расмус Яаарлі Йоонатан зник 17 серпня в Яремчі

Поліція Івано-Франківська оголосила у розшук 20-річного громадянина Фінляндії Оксанена Расмуса Яаарлі Йоонатана, який зник під час поїздки у Яремче.

Як повідомили в поліції, востаннє хлопець виходив на звʼязок 17 серпня. Тоді він повідомив своїй дівчині, що перебуває у Яремчі. Після цього його батьки хлопця звернулися до фінських волонтерів, а ті - в українську поліцію з заявою про зникнення.

Хлопець може перебувати на території області. Прикмети: зріст 192 см, худорлявої статури, очі - зеленого кольору. Хлопець носить окуляри та сережки.

Усіх, кому відома будь-яка інформація, що допоможе в розшуку чоловіка, просять телефонувати на цілодобову лінію служби «102».