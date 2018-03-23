Поліція прийшла з обшуками на базу «Національного корпусу» та полку «Азов» в Києві

Силовики Національної гвардії біля заводу АТЕК

Спецпризначенці Нацполіції вранці 23 березня прийшли на базу партії «Національний корпус» і полку Нацгвардії «Азов» у Києві, що розташована на території покинутого машинобудівного заводу АТЕК.

Як пише УНІАН, керівник штабу «Національного корпусу» Родіон Кудряшов заявив, що силовики не пояснили їм мету та привід обшуків.

«Хаб, вільне приміщення, дозвільне приміщення для роботи громадської організації цивільного корпусу «Азов» та зборів інших громадських організацій, які знаходяться в «азовскому» русі та співпрацюють з «азовським» рухом, були сьогодні заблоковані. Робота в нас не розпочалася, правоохоронні органи зламали всі абсолютно двері, які були в приміщенні», – повідомив він.

Силовики проводять на території заводу слідчі дії, фото з Facebook «Нацкорпусу»

«Наразі на території АТЕКу, на території нашого приміщення знаходяться більш ніж 150 людей – колишнього «Беркуту» – та більше 200 чоловік у штатному та у поліцейському одязі, які виконують тут якісь слідчі дії. Пояснень ніяких не дають. Всі з автоматами», – додав Кудряшов.

Водночас на офіційній сторінці «Нацкорпусу» у Facebook зазначається, що на території АТЕКу проходять слідчі дії саме у центральному штабі політичної партії «Національний Корпус».

Як повідомив речник Національної поліції Ярослав Тракало, виїмку документації в будівлях заводу АТЕК здійснюють у справі про незаконне заволодіння майном цієї компанії, пише «Українська правда».

«Під час досудового розслідування кримінального провадження перевіряються можливі факти незаконного заволодіння майном ПрАТ «АТЕК» на загальну суму понад 54 млн грн», – уточнив Тракало.

За його словами, «комплекс слідчих дій за процесуального керівництва Генеральної прокуратури і на підставі судових рішень проводиться слідчими Головного слідчого управління Нацполіції на території кількох регіонів держави».

«Зокрема, такі слідчі дії проводяться і в нежитлових приміщеннях, які належать ПрАТ «АТЕК». Метою проведення слідчих дій є виявлення та вилучення доказів, які можуть підтверджувати факти вчинення вказаного злочину у сфері господарської діяльності», – заявили в поліції.

Як пише LB.ua, поліція не пускала нікого на завод, поки не прийшов нардеп і лідер полку «Азов» Андрій Білецький. Разом з ним на територію заводу прорвалися близько 20 його прихильників. Правоохоронці не відкривали вогонь.

Зазначається, в січні 2016 року після низки скандалів між «Азовом» і адміністрацією ЗАТ «АТЕК» був укладений договір про оренду всієї території, цехів, складів, підсобних приміщень і допоміжних споруд заводу.