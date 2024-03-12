Прикмети розшукуваного: зріст близько 162 см., худорляве тіло будови, волосся темного кольору з сивиною

Правоохоронці розшукують 84-річного мешканця Івано-Франківська Олега Васьківа, який 11 березня пішов з дому і не повернувся.

Як зазначили у поліції Івано-Франківської області 12 березня, про зникнення Олега Григоровича Васьківа 1940 року народження повідомили його родичі.

«На пошуки безвісти зниклого орієнтовано поліцію. Прикмети розшукуваного: зріст близько 162 см., худорляве тіло будови, волосся темного кольору з сивиною. Одягнутий у куртку та штани чорного кольору», – інформують правоохоронці.

Інформацію, що допоможе в розшуку чоловіка, просять повідомляти за телефонами Івано-Франківського районного управління поліції: 068-667-13-17, 066-395-23-35, 102 або іншим зручним способом.