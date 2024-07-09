Поліція розшукує свідків ДТП із 14 загиблими на Рівненщині
Інформація необхідна слідчим для встановлення усіх обставин аварії
Правоохоронці розшукують свідків ДТП за участю автоцистерни та пасажирського мікроавтобуса поблизу села Верхів Рівненського району, внаслідок якої загинули 14 людей. Про це 8 липня повідомили у пресслужбі поліції області.
Як раніше інформував ZAXID.NET, аварія поблизу села Верхів Острозької громади сталася 6 липня близько 15:45. Як встановили слідчі, унаслідок лобового зіткнення автоцистерни із маршрутним мікроавтобусом, загинули 14 людей, серед яких – 6-річна дитина. Усі загиблі – жителі Хмельницької та Рівненської областей віком від 20 до 67 років.
Наразі правоохоронці розглядають три версії події:
- зіткнення автоцистерни на смузі зустрічного руху із маршруткою відбулось унаслідок пошкодження колеса;
- випуск на лінію транспортних засобів із технічною несправністю;
- неуважність водія, порушення правил дорожнього руху або ж інші непереборні обставини.
У поліції Рівненської області зазначили, що нині розшукують свідків ДТП, які проїжджали цією ділянкою дороги, бачили рух вантажівки перед зіткненням або безпосередньо момент аварії. Повідомити про це можна за номерами телефонів: 097 705 28 87 (слідчий) чи на спецлінію 102. Анонімність гарантують.