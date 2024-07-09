Смертельна аварія на території Острозької громади сталася 6 липня

Правоохоронці розшукують свідків ДТП за участю автоцистерни та пасажирського мікроавтобуса поблизу села Верхів Рівненського району, внаслідок якої загинули 14 людей. Про це 8 липня повідомили у пресслужбі поліції області.

Як раніше інформував ZAXID.NET, аварія поблизу села Верхів Острозької громади сталася 6 липня близько 15:45. Як встановили слідчі, унаслідок лобового зіткнення автоцистерни із маршрутним мікроавтобусом, загинули 14 людей, серед яких – 6-річна дитина. Усі загиблі – жителі Хмельницької та Рівненської областей віком від 20 до 67 років.

Наразі правоохоронці розглядають три версії події:

зіткнення автоцистерни на смузі зустрічного руху із маршруткою відбулось унаслідок пошкодження колеса;

випуск на лінію транспортних засобів із технічною несправністю;

неуважність водія, порушення правил дорожнього руху або ж інші непереборні обставини.

У поліції Рівненської області зазначили, що нині розшукують свідків ДТП, які проїжджали цією ділянкою дороги, бачили рух вантажівки перед зіткненням або безпосередньо момент аварії. Повідомити про це можна за номерами телефонів: 097 705 28 87 (слідчий) чи на спецлінію 102. Анонімність гарантують.