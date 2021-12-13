Поліція оголосила в розшук 34-річного мешканця Тернополя Олега Грицишина. Про зникнення чоловіка правоохоронцям повідомила мачуха, розповівши, що той уже чотири дні не виходить на зв'язок із рідними.

За даними поліції, Олег Грицишин зник ще 9 грудня. Мачуха чоловіка розповіла, що того дня пасинок близько 05:00 вийшов із квартири і відтоді вона нічого не знає про його місце перебування.

«Оперативники Тернопільського районного управління поліції встановлюють місцеперебування Грицишина Олега Мар’яновича, 1987 року народження, жителя Тернополя. Прикмети розшукуваного: високого зросту, худорлявої статури, волосся темне. Був одягнений у сіру кофту, чорні джинси», – повідомляють в управлінні поліції Тернопільщини.

За інформацією поліції, чоловік пішо із дому без верхнього одягу. Правоохоронці просять усіх, хто знає, де може перебувати Олег Грицишин, повідомити про це в поліцію за номером телефону (0352) 27 11 70 або на лінію 102.