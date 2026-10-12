Ресторан «Бокораш» не був застрахований

Після пожежі в ресторані «Бокораш» власник закладу Олександр Шаталов заявив, що зіткнувся з діями криміналітету. Підпал закладу у Квасах розслідують правоохоронці.

За словами підприємця, на відновлених записах з камер відеоспостереження видно час, коли стався інцидент, транспорт, на якому приїхали виконавці, та інші обставини підпалу.

«Але тут роботи є не тільки для поліції, а і для ДБР та СБУ. Для суспільства проблема, коли чиновники та бандити діють разом і виступають замовниками таких злочинів. Зараз мова вже іде не тільки про втрату, а й про безпеку особисту, бо ми стикаємось з дією криміналітету. Але ми не з лякливих», – написав Олександр Шаталов у фейсбуці.

У понеділок, 12 жовтня, у поліції Закарпатської області повідомили ZAXID.NET, що відкрили кримінальну справу за ч. 2 ст. 194 ККУ (умисне знищення чужого майна, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом). Санкція статті передбачає від 3 до 10 років ув’язнення.

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Що відомо про пожежу в «Бокараші»

Відомий ресторан у курортному селі Кваси Рахівського району спалахнув у ніч на 9 жовтня. О 22:35 загоряння помітив охоронець закладу та викликав пожежників. Вогонь охопив покрівлю, перший і другий поверхи, а також прибудову. Загальна площа пожежі склала близько 400 м2.

О 02:27 пожежу ліквідували, попередньо встановивши, що осередком займання стала коптильня в підсобному приміщенні.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. За словами Олександра Шаталова, заклад не був застрахований, у ньому працювали 35 людей.