Хлопець, ймовірно, входить до організації «Права молодь»

Під час акції біля парку Вічної Слави в Києві, яка пройшла у неділю, 9 травня, поліція притягнула одного з учасників до адміністративної відповідальності за дрібне хуліганство.

«Працівники поліції встановили особу правопорушника. Ним виявився 16-річний місцевий мешканець. На нього склали адміністративний протокол за ст. 173 (Дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення», – сказано в повідомленні поліції.

Як пише «Бабель», хлопець, на якого склали адмінпротокол, ймовірно належить до організації «Права молодь». Саме її активісти влаштували пікет біля парку Слави, де відзначається День перемоги над нацизмом. Біля готелю «Салют» організація влаштувала пікет під назвою «Агітпункт пам’яті всіх знищених НКВС радянських солдатів». Один з учасників пікету скинув руку у нацистському вітанні, коли повз проходив чоловік похилого віку у військовій формі та з орденами.