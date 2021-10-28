Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом вагітності 11-річної дівчинки, мешканки села Гать Берегівського району. Справу відкрили після публікації у ЗМІ про вагітність шестикласниці. Наразі правоохоронці розшукують батька майбутньої дитини. Відомо, що завагітніла дівчинка, коли працювала з родиною на сміттєзвалищі у Київській області.

Речниця поліції Закарпаття Анна Дан у коментарі ZAXID.NET уточнила, що кримінальне провадження за ч. 4 ст. 152 ККУ (зґвалтування, вчинене щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди) правоохоронці відкрили у вівторок, 26 жовтня, після оприлюднення інформації про вагітність 11-річної мешканки Закарпаття у ЗМІ. Раніше до поліції за цим фактом ні рідні дівчинки, ні медики не зверталися, хоча дівчинка перебуває вже на 34 тижні вагітності. Зараз слідчі проводять перевірку, встановлюють особу батька майбутньої дитини.

Про вагітність 11-річної мешканки села Гать Берегівського району стало відомо після публікацій місцевих ЗМІ. Медики Берегівської районної лікарні взяли на облік вагітну дівчинку, яка потрапила до лікарні із загрозою передчасних пологів.

За інформацією медіа, дитина завагітніла, перебуваючи на території Київської області: там вона з мамою працювала на місцевому сміттєзвалищі, познайомилася із хлопцем, ім’я якого не називає, батьки дитини також не знають хлопця. Зараз 11-річна вагітна знаходиться вдома, у селі Гать на Берегівщині. Зараз дитина перебуває на 34 тижні вагітності, за прогнозами медиків, народити дівчинка має в кінці листопада або на початку грудня, лікарі розглядають можливість проведення дитині кесаревого розтину. Мама 11-річної закарпатки під час спілкування із журналістами заявляла, що готова опікуватись і донькою, і майбутнім онуком.