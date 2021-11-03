Берегівська окружна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом приховування зґвалтування 11-річної дівчини. Правоохоронці перевіряють, чи причетні до цього рідні дитини і медики, які працювали з дівчинкою. Йдеться про шестикласницю із Берегівщини, яка завагітніла під час перебування у Київській області разом з родиною.

За даними слідства, протягом двох місяців дівчина зверталася за медичною допомогою. «Жодна з осіб, якій було відомо про її вагітність, не поінформувала про це правоохоронні органи, всупереч визначеному чинним законодавством порядку. І лише минулого тижня правоохоронці розпочали розслідування за фактом зґвалтування малолітньої мешканки Берегівщини (ч. 4 ст. 152 КК України) після повідомлення у ЗМІ про вагітність закарпатки в такому юному віці», – йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури.

Як уточнюють у прокуратурі, наразі правоохоронці перевіряють можливу причетність до приховування зґвалтування посадовців служби у справах дітей Берегівської міської ради та медиків, які працювали із 11-річною вагітною дівчинкою.

Берегівська окружна прокуратура розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 396 ККУ (приховування особливо тяжкого злочину). Санкція статті передбачає покарання до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, 28 жовтня поліція відкрила кримінальне провадження за фактом вагітності 11-річної дівчинки, мешканки села Гать Берегівського району. Справу відкрили після публікації у ЗМІ про вагітність шестикласниці. Наразі правоохоронці розшукують батька майбутньої дитини. Відомо, що завагітніла дівчинка, коли працювала з родиною на сміттєзвалищі у Київській області.