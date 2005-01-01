На Житомирщині поліція викрила склад майже 200 крадених БТР та БМП

СуспільствоОлег Костюк, сьогодні, 11:447952

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На Житомирщині поліція викрила склад майже 200 крадених БТР та БМП
фото національної поліції
Поліцейські вийшли на схему розкрадання спеціальної техніки і транспортних засобів випадково

У Новоград-Волинському районі Житомирської області розкрито схему розкрадання військової спецтехніки та транспортних засобів, які продавалися через інтернет. Як повідомляє прес-служба обласної поліції, вилучено майже 200 одиниць військової техніки, які були підготовлені до продажу.

У поліції повідомили, що вийшли на схему розкрадання спеціальної техніки і транспортних засобів, розслідуючи пошкодження магістрального нафтопроводу,

«Серед виявленої техніки - БТР, БМП, ЗІЛ, «Урали», ГАЗ, кунги, причепи, автоцистерни, автовишки, тягачі з лебідками й інша техніка, у т.ч. для транспортування людей сушею і водою. Також вилучено значну кількість запчастин до них, акумуляторні батареї, шини й інше», - повідомляють на сайті поліції.

Фото Нацполіції України

За інформацією поліції, на ресурсах в мережі інтернет розміщено оголошення про продаж зазначеної техніки. Зараз правоохоронці перевіряють, чи перебуває техніка на відповідному обліку у військових частинах

Санкціоновані обшуки були проведені за кількома адресами, де зберігалися транспортні засоби. Крім самої техніки, були вилучені документи про її походження. Зазначену в них інформацію перевіряють.

Порушено справу за ч.3 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Поліція ініціювала накладення арешту на знайдену техніку до з'ясування всіх обставин.

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