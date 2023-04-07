Поліцейські вилучили з незаконної заправки резервуар та 2 тонни дизпалива

На околиці Рівного поліція виявила нелегальну заправку. На власника склали протокол, але після цього він все ж продовжував незаконно продавати дизель. За декілька днів поліція знову склала на нього протокол за незаконну торгівлю пальним, а з заправки вилучили 2 тонни дизпалива.

Як повідомляє прес-служба поліції Рівненщини, нелегальну заправку поліцейські виявили три дні тому, 4 квітня. Працювала вона на вулиці Млинівській у Рівному, не маючи на це жодних дозволів та документів.

Тож на 45-річного рівнянина склали протокол, а незаконну міні-автозаправку опечатали. Але, як виявилось, чоловік проігнорував заборону.

«Учора, 6 квітня, близько 14:00 дільничні офіцери Рівненського райуправління поліції на вулиці Млинівській виявили, що підпільна автозаправка продовжує працювати та продовжує продаж дизпалива. Поліцейські провели огляд місця події. Резервуар та дві тонни дизпалива вилучено», – повідомляє прес-служба поліції Рівненщини.

На власника повторно склали адмінпротокол за ч.1 ст. 161-1 ККУ (порушення порядку торгівлі пальним). Санкція статті передбачає мінімум 17 тис. грн штрафу.