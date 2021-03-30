Владислав Сорд раніше визнав, що номер його ордена не фігурує в жодних наказах

В одного із підозрюваних у масових заворушеннях під Офісом президента, ветерана АТО/ООС Владислава Сорда вилучили орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та склали адмінпротокол. Під час перевірки виявилося, що його не нагороджували державними нагородами, передає поліція Вінниччини у вівторок, 30 березня.

Поліцейські склали на Владислава Сорда (справнє прізвище Гранецький-Стафійчук) адмінпротокол за ч. 1 ст. 186−1 – незаконні дії щодо державних нагород. Санкція цієї статті передбачає штраф від одного до двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 17 до 34 грн.

26 березня Владислав Сорд в ефірі телеканалу 1+1 розповів, що був нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. Він показав нагороду і назвав номер посвідчення. Колишній куратор батальйону «Кривбас» Микола Колесник засумнівався у нагородженні Сорда таким орденом та заявив, що нагорода фальшива або чужа.

Згодом Сорд заявив, що нагороду йому вручив «якийсь посадовець», а не тодішній міністр оборони Валерій Гелетей. Він також визнав, що номер його ордена не фігурує в жодних наказах, та вважає себе жертвою шахрайства. З його слів, вручення могло бути частиною корупційної схеми роздачі нагород в Міноборони у 2014 році.

Мітинг на підтримку Стерненка під Офісом президента: що відомо

Увечері в суботу, 20 березня, під час акції на підтримку засудженого активіста Сергія Стерненка мітингарі розбили вікна Офісу президента, розписали стіни фарбою і закидали будівлю димовими шашками.

МВС зазначило, що поліцейські свідомо не втручалися в події. Пізніше поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «хуліганство». Одного з учасників акції – ветерана АТО/ООС Влада Сорда – затримали. Поліція також побила людей, які домагалися звільнення затриманого з відділку.

Пошкодження своєї будівлі Офіс президента оцінив у 2 млн грн. 22 березня фасад будівлі почали чистити від графіті.

Підозри вже отримали шість активістів – голова громадської ініціативи «Захистимо Протасів Яр» Роман Ратушний, лідер руху «Гонор» Сергій Філімонов, Владислав Сорд, Олексій Білковський, Давид Гаджимурадов та Євген Строкань.