У ніч на вівторок, 7 червня, патрульні затримали 18-річного львів’янина, який намагався викрасти припарковане на вул. Тичини авто. Про це повідомила патрульна поліція Львівщини.

Близько першої ночі на вулиці Тичини (бічна вул. Мазепи біля СТРЦ «Спартак») патрульні помітили хлопця, який сидів в автомобілі ВАЗ 2103. Водійське вікно було пошкоджене. Хлопець не помітив як до нього підійшли інспектори і продовжував маніпуляції з дротами під кермом, аби запустити двигун.

Хлопець не помітив як до нього підійшли інспектори і продовжував маніпуляції з дротами під кермом, аби запустити двигун

Невідомий не зміг пояснити своїх дій. Ним виявився 18-річний львів'янин. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Згодом юнака супроводили у відділ поліції для встановлення усіх обставин.