На фото 22-річний грабіжник, якому загрожує до 15 років ув'язнення за напад на львів'янку

Пізно ввечері четверга, 6 жовтня, 22-річний грабіжник напав на 46-річну львів'янку. Злочинець не лише відібрав у жінки сумочку з грошима та документами, а й побив її. Поліція затримала злочинця, він вже у СІЗО, повідомила прес-служба правоохоронців.

Інцидент трапився на вул. Володимира Великого близько 22:30. Невідомий напав на 46-річну жінку. Чоловік побив львів'янку та викрав у неї сумочку у якій були гроші та документи (яку суму викрав грабіжник у поліції не розголошують).

Потерпіла одразу ж звернулася до поліції, наступного дня злочинця затримали. Виявити його допомогли, зокрема, камери відеоспостереження. Грабіжником виявився 22-річний львів'янин.

Чоловікові вже повідомили про підозру у скоєнні злочину та помістили у СІЗО. За розбійний напад на львів'янку йому загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.