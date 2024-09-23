Мешканець Калуша облив підвіконня будівлі ДВС бензином і підпалив

У Калуші місцевий мешканець облив підвіконня будівлі ДВС бензином і підпалив. Чоловіка затримали, йому загрожує до 10 років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області 23 вересня, напередодні невідомий підпалив приміщення, яке орендує Калуський відділ Державної виконавчої служби. Вогонь пошкодив металопластикове вікно, внутрішнє та зовнішнє підвіконня.

«Правоохоронці провели огляд місця події, вилучили сліди взуття, пальців рук, а також запальничку, пляшки від розчинника та інші речові докази. Поліцейські з'ясували, що до кримінального правопорушення причетний 26-річний мешканець Калуша. Чоловік раніше неодноразово судимий за майнові злочини», – розповіли у поліції.

Палія арештували. За умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу йому загрожує до 10 років позбавлення волі.