36-річний мешканець Калуського району перебуває у СІЗО, йому загрожує до 7 років тюрми

У селищі Рожнятів поблизу Калуша поліція затримала 36-річного озброєного чоловіка. При собі затриманий мав пістолет і набої до нього. У чоловіка не було жодних дозволів на зброю. Під час перевірки виявилося, що він наразі є підозрюваний у торгівлі наркотиками. Наразі затриманий перебуває у СІЗО, за скоєне йому загрожує до 7 років ув’язнення.

Як повідомила прес-служба поліції Івано-Франківської області, інцидент стався ввечері у четвер, 8 грудня на вулиці Шевченка. Виклик про озброєного чоловіка у центрі селища правоохоронці отримали о 19:30.

«Під час поверхневої перевірки у нього поліцейські виявили предмет схожий на пістолет та набої. Жодних дозвільних документів останній не мав. Порушником виявився 36-річний мешканець Калуського району. Наразі в суді щодо нього слухається справа за вчинення наркозлочинів», – йдеться у повідомленні.

Наразі затриманий 36-річний чоловік перебуває у СІЗО, зброю та набої у нього вилучили та направили на експертизу. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). За скоєне мешканцю Калуського району загрожує до семи років ув'язнення.