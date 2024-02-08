Правоохоронці стверджують, що чоловік навмисне приїхав на Прикарпаття, щоб вбити сестру

Правоохоронці затримали 45-річного мешканця Одеської області, який приїхав на Прикарпаття, щоб вбити сестру. Чоловік задушив її, вивіз тіло в ліс та закопав. Затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Як зазначили у поліції Івано-Франківської області 8 лютого, про зникнення 55-річної мешканки села Мирне 5 лютого правоохоронців повідомив її син. Поліція опитала сусідів і знайомих жінки та перевірила камери відеоспостереження. Тіло жінки знайшли у лісі.

«Для встановлення місця знаходження громадянки перевіряли територію Надвірної та навколишніх сіл. Наступного дня співробітники поліції виявили закопане тіло жінки, зі слідами насильницької смерті, в лісовому масиві у одному із населених пунктів Івано-Франківського району. Надалі було встановлено, що до вчинення злочину може бути причетний брат загиблої. Його затримали в Одесі, де він переховувався», – інформують у поліції.

Правоохоронці стверджують, що чоловік навмисне приїхав на Прикарпаття, щоб вбити сестру. Чому він це зробив, встановлюють слідчі.

Затриманого помістили до ізолятора тимчасового тримання, за умисне вбивство йому повідомлено про підозру. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.