32-річна львів'янка раніше вже відсиділа у в'язниці за розповсюдження наркотиків

За розповсюдження наркотиків та психотропів поліція затримала 32-річну львів'янку. Жінка вже сиділа у в'язниці за аналогічний злочин. Вийшовши на волю, львів'янка взялася за старе, ще й залучила до справи двох чоловіків. У четвер, 17 лютого, львівська поліція затримала усіх членів групи.

Зловмисники торгували наркотиками у Франківському районі Львова. Організувала торгівлю 32-річна львів'янка. Жінка вже має судимість, крім того зараз у суді розглядається ще одна справа щодо неї, і за тією ж статтею – розповсюдження наркотиків.

Затримані співучасники 32-річної наркодилерки – чоловіки віком віком 30 та 39 років

Наркоторговиця залучила до торгівлі двох чоловіків віком 30 та 39 років, також раніше судимих, щоправда за крадіжки. Усі разом вони продавали нарковмісні таблетки Subutex та інші наркотики. Під час обшуків поліція знайшла та вилучила таблетки, а також білий порошок, який відправили на екпертизу. Наркотики продавалися у квартирі організаторки, а також з дому двох інших учасників банди.

Усіх трьох наркоділків поліція затримала, невдовзі суд обере їм запобіжний захід. Зловмисників судитимуть за збут наркотиків, усім загрожує від шести до десяти років ув'язнення з конфіскацією майна.