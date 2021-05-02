Поліцейські затримали в Одесі чоловіка в одязі із комуністичною символікою, яка є забороненою в Україні. Про це повідомляє прес-служба поліції Одеської області в неділю, 2 травня.

Чоловіка зупинили в районі Молдаванки. Наразі він перебуває в поліцейському відділку та дає пояснення.

Водночас поліцейські відкрили кримінальну справу за статтею про виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів. Максимальна санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на п’ять років.

Нагадаємо, що в Одесі сьогодні також відбувся «Марш захисників міста» в пам’ять про події 2 травня 2014 року, коли між українськими активістами та проросійськими сепаратистами сталися масові зіткнення. В ході взяли участь близько 1200 осіб – переважно представники громадських та ветеранських організацій.