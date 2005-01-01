Поліцію Києва запідозрили в перевищенні повноважень при затриманні білоруського бізнесмена

Прокуратура Києва розпочала розслідування за ознаками перевищення службових повноважень співробітниками Голосіївського управління поліції під час обшуку у білоруського бізнесмена Тимофія Кохновича та його подальшого затримання, йдеться в її повідомленні.

Стосовно працівників поліції порушено кримінальне провадження за ст. 365 Кримінального кодексу України (Перевищення влади або службових повноважень).

Крім того, прокуратура ініціювала службове розслідування щодо співробітників місцевої прокуратури, які підтримували у суді клопотання про арешт цього громадянина, а також змінила підслідність у іншому кримінальному провадженні, розпочатому у вересні минулого року за фактом незаконного зберігання білорусом зброї та боєприпасів.

Своє розслідування також розпочала і київська поліція, результати якого там пообіцяли передати прокуратурі.

Напередодні у соцмережах з’явилася інформація, що поліцейські Голосіївського управління поліції підкинули боєприпаси під час обшуку у будинку бізнесмена Тимофія Кохновича, який з 2010 року має статус біженця в Україні. Також було оприлюднено відео з камер спостереження, які зафіксували момент підкидання боєприпасів.

За інформацією поліцейських, у вересні 2017 року Голосіївським управлінням поліції Києва проти нього було розпочато кримінальне провадження за фактом незаконного зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів. Під час обшуку 27 грудня виявили та вилучили 11 набоїв до травматичної зброї. Наразі білоруса затримано.

За словами Кохновича, йому підкинули зброю після того, як він відмовився платити поліцейським викуп за припинення справи про екстрадицію спочатку в розмірі 300 тисяч, а пізніше – 50 тисяч доларів.

«Ця історія тягнеться з серпня, коли я безпосередньо відмовився платити. А у вересні завели справу, на підставі якої і прийшли з обшуком», – розповів він у коментарі Радіо Свобода.

У поліції уточнили, що 43-річного уродженця Білорусі білоруські правоохоронці оголосили у міжнародний розшук за лінією Інтерполу за незаконну підприємницьку діяльність та легалізацію (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом.