Поліцію Києва запідозрили в перевищенні повноважень при затриманні білоруського бізнесмена

СуспільствоВолодимир Пиріг, сьогодні, 21:514571

До теми

Поліцію Києва запідозрили в перевищенні повноважень при затриманні білоруського бізнесмена
фото скріншот відео

Прокуратура Києва розпочала розслідування за ознаками перевищення службових повноважень співробітниками Голосіївського управління поліції під час обшуку у білоруського бізнесмена Тимофія Кохновича та його подальшого затримання, йдеться в її повідомленні.

Стосовно працівників поліції порушено кримінальне провадження за ст. 365 Кримінального кодексу України (Перевищення влади або службових повноважень).

Крім того, прокуратура ініціювала службове розслідування щодо співробітників місцевої прокуратури, які підтримували у суді клопотання про арешт цього громадянина, а також змінила підслідність у іншому кримінальному провадженні, розпочатому у вересні минулого року за фактом незаконного зберігання білорусом зброї та боєприпасів.

Своє розслідування також розпочала і київська поліція, результати якого там пообіцяли передати прокуратурі.

Напередодні у соцмережах з’явилася інформація, що поліцейські Голосіївського управління поліції підкинули боєприпаси під час обшуку у будинку бізнесмена Тимофія Кохновича, який з 2010 року має статус біженця в Україні. Також було оприлюднено відео з камер спостереження, які зафіксували момент підкидання боєприпасів.

За інформацією поліцейських, у вересні 2017 року Голосіївським управлінням поліції Києва проти нього було розпочато кримінальне провадження за фактом незаконного зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів. Під час обшуку 27 грудня виявили та вилучили 11 набоїв до травматичної зброї. Наразі білоруса затримано.

За словами Кохновича, йому підкинули зброю після того, як він відмовився платити поліцейським викуп за припинення справи про екстрадицію спочатку в розмірі 300 тисяч, а пізніше – 50 тисяч доларів.

«Ця історія тягнеться з серпня, коли я безпосередньо відмовився платити. А у вересні завели справу, на підставі якої і прийшли з обшуком», – розповів він у коментарі Радіо Свобода.

У поліції уточнили, що 43-річного уродженця Білорусі білоруські правоохоронці оголосили у міжнародний розшук за лінією Інтерполу за незаконну підприємницьку діяльність та легалізацію (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

На Хмельниччині п’яний чоловік з ножем важко поранив поліцейського ZAXID.NET
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук