Одне з поширених фото Валентина Манька

Активіст та волонтер Сергій Стерненко звинуватив Героя України полковника Валентина Манька, який раніше потрапив у скандал за пости під російську музику, у тому, що той публікує у соцмережах світлини з мапами під грифом «Таємно». Про це Стерненко повідомив у понеділок, 27 жовтня, на своїй сторінці в телеграмі.

Активіст показав фотографії з опублікованого у серпні допису Манька у тіктоці, де військовий сидить за столом зі своїм собакою. На фото видно мапи та приміщення навколо Манька без розмиття – Сергій Стерненко стверджує, що на фотографіях видно таємну інформацію.

«Полковник Манько у TikTok опублікував фото, на яких видно мапи із грифом “Таємно”. Публікація таких фото може допомогти ворогу», – написав Стерненко.

Коли саме зроблені світлини, невідомо. Одне з фото Манько викладав у серпні 2024 року.

Пост Стерненка викликав бурхливу реакцію в соцмережах. Зокрема, обурення висловили інші військовослужбовці, які наголошують, що інформацію такого типу викладати у вільний доступ заборонено.

Водночас OSINT-проєкт «КіберБорошно» повідомив, що дані мапи Манька про обстановку на фронті не збігаються з мапою аналітиків DeepState. За даними осінтерів, на Дніпропетровщині у районі населених пунктів Вербове – Березове різниця до 9 км.

«Нещодавно головнокомандувач ЗСУ наголосив про недопустимість у доповідях викривлення та приховування інформації щодо реальної ситуації», – нагадали у проєкті.

Сам Манько, реагуючи на критику у соцмережах, опублікував нову світлину мапи, закликавши роздивитися її детальніше.

Пост Валентина Манька щодо публікації таємної інформації

Що відомо про Валентина Манька

44-річний Валентин Манько був бійцем-добровольцем у ДУК «Правий сектор», брав участь у ключових боях АТО.

У 2014 році фермер з Донеччини Олександр Потуга заявляв, що у 2014 році підрозділ Манька двічі викрадав його, а також пограбував підприємство «Скіф», вкравши 200 тонн врожаю та техніку. У 2015 році його оголосили в розшук за підозрою в розбої, однак справу закрили.

У 2018 році Манько переміг у конкурсі на посаду голови Держслужби у справах ветеранів та учасників АТО, але стикнувся із критикою – волонтери та ветерани звинувачували його у викраденнях та рекеті. У 2022 році він сформував добровольчий підрозділ, який брав участь у боях на Харківщині, Донеччині, Запоріжжі та Луганщині. Згодом Валентин Манько очолив 33-й окремий штурмовий полк.

2024 року Валентину Маньку надали звання Героя України з врученням ордена «Золота Зірка». Наприкінці серпня 2025 року Головнокомандувач ЗСУ призначив полковника Манька командиром новостворених Штурмових військ.

Вже у жовтні 2025 року ексначальник штабу 12 бригади Нацгвардії «Азов» Богдан Кротевич звернув увагу, що Манько після повномасштабного вторгнення публікував у соцмережах відео, зняті під російську музику, та досі підписаний на російських діячів та політиків. Реагуючи на критику, Манько заявив, що викладав відео з російськими піснями, коли ще не був медійним і пообіцяв виправитися.