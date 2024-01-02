Через чергову масовану ракетну атаку Росії по Україні Польща підняла у небо винищувачі F-16. Про це 2 січня повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

«З безпековою метою у польському повітряному просторі було піднято в повітря дві пари винищувачів F-16 та літак-заправник союзників», – зазначається в повідомленні Оперативного командування Збройних сил Польщі.

Близько 5:45 ранку в повітря злетіла пара винищувачів, дислокована на базі в Ласках, а близько 6:15 ранку – ще пара з бази в Кшесинах. Підняття винищувачів для патрулювання прикордонних територій відбулося на фоні минулої ракетної атаки РФ по Україні, коли у повітряний простір Польщі з боку України увійшов «неідентифікований літальний об’єкт».

Нагадаємо, вранці вівторка, 2 січня, одразу після атаки безпілотниками, російські окупанти масовано атакували Україну ракетами. Більшість із них була спрямована на Київ. 16 літаків Ту-95МС запустили не менше 70 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55. Згодом було зафіксовано пуски десяти ракет Х-47М2 «Кинджал» із винищувачів МіГ-31К.

Також противник атакував із моря трьома крилатими ракетами «Калібр», а з півночі – 12-ма ракетами «Іскандер-М»/С-300/С-400. Із літаків тактичної авіації Су-35 застосовано чотири протирадіолокаційні ракети Х-31П. За попередніми результатами противник загалом застосував 99 ракет. Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із підрозділами Сил оборони України, знищено 72 повітряні цілі.