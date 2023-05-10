Посла викликали щодо небезпечного перехоплення польського літака російським

Міністерство закордонних справ Польщі після небезпечного інциденту за участі польського та російського літаків, який стався 5 травня, викликало посла Росії та вручило йому ноту протесту. Російський винищувач небезпечно перехопив польський патрульний літак у повітрі над Чорним морем, повідомив у середу, 10 травня, речник польського МЗС Лукаш Ясіна.

Посол Росії в Польщі Сєргєй Андрєєв отримав від польського міністерства ноту протесту щодо конфронтації російського винищувача та польського літака. Зазначається, що винищувач РФ Су-35 виконав провокативні та небезпечні маневри щодо польського літака.

«10 травня посла Сергія Андреєва викликали до МЗС. Представнику Російської Федерації вручили ноту протесту щодо інциденту з російським винищувачем та літаком Прикордонної служби Польщі», – повідомив Лукаш Ясіна.

В МЗС Польщі підкреслили, що країна рішуче засуджує таку провокативну та агресивну поведінку росіян. Польське міністерство заявило, що конфронтація літаків є серйозним міжнародним інцидентом.

Нагадаємо, 5 травня, коли військовий літак Польщі Turbolet L-410 у межах місії ЄС Frontex з охорони зовнішніх кордонів країн блоку виконував звичне патрулювання у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем поблизу Румунії, російський літак СУ-35 наблизився до Turbolet без дотримання безпечної дистанції та почав виконувати небезпечні маневри. У відповідь в повітря піднялися два румунських літаки та два іспанських літаки. У польському уряді заявили, що інцидент може бути спланованою провокацією Росії.