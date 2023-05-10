Російського посла викликали до МЗС Польщі після інциденту з польським літаком над Чорним морем
Росіяни створили аварійну ситуацію над Чорним морем, де патрулював літак польських прикордонників
Міністерство закордонних справ Польщі після небезпечного інциденту за участі польського та російського літаків, який стався 5 травня, викликало посла Росії та вручило йому ноту протесту. Російський винищувач небезпечно перехопив польський патрульний літак у повітрі над Чорним морем, повідомив у середу, 10 травня, речник польського МЗС Лукаш Ясіна.
Посол Росії в Польщі Сєргєй Андрєєв отримав від польського міністерства ноту протесту щодо конфронтації російського винищувача та польського літака. Зазначається, що винищувач РФ Су-35 виконав провокативні та небезпечні маневри щодо польського літака.
«10 травня посла Сергія Андреєва викликали до МЗС. Представнику Російської Федерації вручили ноту протесту щодо інциденту з російським винищувачем та літаком Прикордонної служби Польщі», – повідомив Лукаш Ясіна.
В МЗС Польщі підкреслили, що країна рішуче засуджує таку провокативну та агресивну поведінку росіян. Польське міністерство заявило, що конфронтація літаків є серйозним міжнародним інцидентом.
Нагадаємо, 5 травня, коли військовий літак Польщі Turbolet L-410 у межах місії ЄС Frontex з охорони зовнішніх кордонів країн блоку виконував звичне патрулювання у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем поблизу Румунії, російський літак СУ-35 наблизився до Turbolet без дотримання безпечної дистанції та почав виконувати небезпечні маневри. У відповідь в повітря піднялися два румунських літаки та два іспанських літаки. У польському уряді заявили, що інцидент може бути спланованою провокацією Росії.