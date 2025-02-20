Поляки оглядають спалену російську техніку на виставці «За вашу і нашу свободу» у 2022 році

Прокуратура Польщі розпочала розслідування через знайдені боєприпаси у чотирьох знищених російських танках, які передала Україна. Йдеться про танк Т-72, бронетранспортер БТР-82А, гаубицю 2С19 «Мста-С» і бронеавтомобіль «Тигр». Спалену техніку у 2022 році демонстрували у польських містах. Згодом її мали передати до музею, передає Onet.

Знайдені боєприпаси вже знешкодили сапери. Зазначимо, що виставку «За вашу і нашу свободу» зі спаленою російською технікою у 2022 році організувало польське Державне агентство стратегічних резервів за дорученням тодішнього керівника канцелярії прем'єр-міністра Міхала Дворчика.

На розслідування прокуратури відреагував новий президент агентства стратегічних резервів Ян Райхель. За його словами, коли спалені танки прибули до Польщі, то їх не оглядали піротехніки.

Ян Райхель сказав, що одна зі знайдених гранат мала здатність розлітатися на приблизно 300 уламків. Він зазначив, що розслідування не є політично вмотивованим і не має на меті дискредитувати попереднього очільника установи.

«Розслідування триває впродовж кількох останніх тижнів. Коли ми вирішували, що робити з цією технікою дал, то отримали інформацію від працівника одного з музеїв у Польщі, що в машинах є боєприпаси», – повідомив голова агентства.

Перевезення експонатів обійшлось Польщі у 700 тис. злотих (за тодішнім курсом – майже 6 млн грн). Водночас Ян Райхель повідомив, що на організацію виставки витратили 850 тис. злотих. Спалені танки показали в таких містах як Варшава, Вроцлав, Гданськ, Познань, Кельце. Техніку встигли оглянути приблизно 700 тис. людей. Згодом гаубицю 2С19 «Мста-С» передали до Військового музею в Білостоці.

Речник Варшавської прокуратури Пйотр Скіба розповів, що правоохоронці розслідують створення небезпеки для здоров'я і життя багатьох людей та фінансовий мотив (йдеться про можливе привласнення грошей під час організації виставки).