Туск наразі не коментував інформацію про можливий замах на нього

Польські правоохоронці отримали інформацію про підготовку ймовірного замаху на прем’єр-міністра Дональда Туска та трьох інших членів уряду. Через потенційну загрозу в Польщі скликали спеціальну нараду за участю силових структур. Про це 11 жовтня повідомили прессекретар міністра-координатора спеціальних служб Яцек Добжинський та речниця Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі Кароліна Галецька в соцмережі X.

За даними речників, повідомлення про можливий замах стосується чотирьох урядовців:

прем’єр-міністра Дональда Туска;

віцепрем’єр-міністра – міністра національної оборони Владислава Косіняка-Камиша;

міністра внутрішніх справ та адміністрації Марчіна Кервінського;

міністра-координатора спеціальних служб Томаша Семоняка.

Галецька повідомила, що 11 жовтня об 11:00 за місцевим часом у Центрі антитерористичної діяльності Агентства внутрішньої безпеки Польщі (CAT ABW) запланували нараду представників силових структур.

У зустрічі мали взяти участь представники поліції, Служби охорони держави та співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі.

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Яцек Добжинський у коментарі Польському агентству преси (PAP) заявив, що не може надати жодної детальної інформації щодо зустрічі.

Нагадаємо, 13 вересня премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що найближчим часом Росія посилить свої атаки, і допустив, що зможе нанести їх і на польській території.