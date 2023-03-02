Автомобілі марок Kia Ceed та Hyundai використовуватимуть у своїй роботі львівські патрульні

У четвер, 2 березня, міністерство внутрішніх справ Польщі подарувало патрульним поліцейським Львівщини сім легкових автомобілів. Передача автомобілів відбулася під час візиту до Львова міністрів внутрішніх справ Польщі та України Маріуша Камінського та Ігоря Клименка.

«На Львівщині перебувають міністр внутрішніх справ Республіки Польща Маріуш Камінський та очільник міністерства внутрішніх справ України Ігор Клименко. Під час зустрічі міністерство внутрішніх справ Республіки Польща передало патрульним поліцейським Львівщини сім легкових автомобілів», – повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький у Facebook.

Передача автомобілів відбулася 2 березня під час візмту до Львова міністра МВС Польщі Маріуша Камінського (фото ЛОВА)

Голова ЛОВА назвав подарунок польських колег інвестицією у спокій жителів області, зокрема, переселенців, а також інвестицією в оперативність львівських правоохоронців.

У Львівській ОВА уточнили ZAXID.NET, що поляки подарували львівським патрульним п’ять вживаних автомобілів Kia Ceed та два Hyundai. На них раніше їздили польські патрульні. Оскільки авто вживані, інформації про їхню вартість не повідомляють.