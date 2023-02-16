Ізраїль надасть понад 200 млн доларів на розбудову медичної інфраструктури, опікуватиметься питаннями охорони здоров’я та психологічної допомоги в Україні, допомагатиме із розробкою розумної системи раннього попередження. Про це заявив міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен, повідомляє «Укрінформ».

«Ми розвернули наш польовий шпиталь «Сяюча зірка», через який пройшли понад 7 тис. пацієнтів, ми також приймали хворих та поранених українських громадян у лікарнях. Ми поділилися досвідом Моссаду, який надавав підготовку для тисяч українських експертів у сфері управління невідкладними ситуаціями, а також подолання посттравматичних синдромів», – заявив міністр на спільному з главою МЗС України Дмитром Кулебою брифінгу.

Глава ізраїльської дипломатії також відзначив, що його візит до Києва є ще одним свідченням на користь поточної підтримки українського народу.

Він акцентував і на значній гуманітарній допомозі Україні, наданій Ізраїлем минулого року.

Елі Коен наголосив, що пишається бути разом з Україною в ці складні часи і запевнив, що Ізраїль надаватиме підтримку і надалі.

«Ми будемо підтримувати і підтримуємо гарантію на суму понад 200 млн доларів у розбудову інфраструктури, що буде опікуватися питанням охорони здоровʼя та психологічною допомогою. Я також зазначив, що ми будемо допомагати з розробкою розумної системи раннього попередження для України», – заявив він.

Зазначимо, що Ізраїль 11 лютого 2022 року оголосив про евакуацію з України сімей своїх дипломатів, а пізніше тимчасово закрив своє посольство в Києві.