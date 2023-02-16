Елі Коен – перший ізраїльський урядовець, який приїхав до Києва від початку повномасштабної війни

В Україну в четвер, 16 лютого прибув міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен. Про це він сам повідомив у Twitter.

«Я зустрінуся з президентом Зеленським та міністром закордонних справ Кулебою, знову відкрию посольство Ізраїлю у Києві, яке повернеться до безперервної та повноцінної діяльності. Відвідаю Бучу та Бабин Яр. Я приїхав сказати: Ізраїль підтримує Україну та український народ у скрутну хвилину», – написав Коен.

Він додав, що це перший візит ізраїльського міністра після початку повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року.

Як зазначає «Радіо Свобода», Своє перебування на посаді очільника МЗС Елі Коен розпочав із заяви, що Ізраїль «менше говоритиме публічно» про війну Росії проти України, але «наша значна гуманітарна допомога Україні продовжиться».

Ізраїль 11 лютого 2022 року оголосив про евакуацію з України сімей своїх дпиломатів, а пізніше тимчасово закрив своє посольство в Києві.