Володимир Зеленський подав до Ради законопроєкт «Про Український національний пантеон» 28 червня

Головний редактор польського видання Rzeczpospolita Богуслав Хработа у вівторок, 30 червня, опублікував перелік історичних діячів, які, на його думку, могли б увійти до Українського національного пантеону.

У своїй публікації Хработа зазначив, що з повагою ставиться до права України формувати власний історичний наратив. Водночас, на його думку, в історії польсько-українських відносин поряд із суперечливими постатями є діячі, які можуть стати символами взаєморозуміння та співпраці між двома народами.

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Автор також наголосив, що запропонований перелік не є рекомендацією чи вимогою до української влади. За його словами, це радше привід для дискусії всередині польського суспільства про спільну історичну спадщину та можливості для подальшого польсько-українського порозуміння.

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До запропонованого списку увійшли:

Петро Могила – митрополит, який виступав за мирне співіснування різних конфесій у Речі Посполитій.

В’ячеслав Липинський – український політичний мислитель, один із засновників Української демократичної хліборобської партії та польський землевласник.

Василь Мудрий – діяч товариства «Просвіта», секретар підпільного Українського університету у Львові, голова Українського національно-демократичного союзу та віцеспікер польського Сейму.

Тарас Шевченко – український поет, художник і мислитель, який підтримував дружні зв'язки з польськими політичними вигнанцями.

Юліуш Словацький – польський поет, творчість якого значною мірою була натхненна українською природою та фольклором.

Іван Франко – український письменник і громадський діяч, який також творив польською мовою та співпрацював із польськими виданнями.

Кароль Шимановський – польський композитор, народжений на території сучасної України, чия творчість формувалася під впливом місцевої культури.

Симон Петлюра та Юзеф Пілсудський – політичні діячі, яких автор називає творцями польсько-українського союзу 1920 року та союзниками у боротьбі проти більшовицьких військ.

Марко Безручко – генерал Армії УНР, відомий обороною польського Замостя від Першої кінної армії Семена Будьонного.

Андрей Шептицький – митрополит Української греко-католицької церкви та один із найвпливовіших духовних лідерів українців.

Єжи Ґедройць і Богдан Осадчук – публіцисти та інтелектуали, які зробили вагомий внесок у розвиток польсько-українського діалогу та взаєморозуміння.

Лех Качинський – президент Польщі, який послідовно підтримував європейську та євроатлантичну інтеграцію України.

Іван Пулюй – український фізик і винахідник, один із піонерів досліджень рентгенівського випромінювання, який співпрацював із польськими та австрійськими науковцями.

Ісидор Шараневич – історик, археолог і професор Львівського університету, який досліджував спільну історичну спадщину народів колишньої Речі Посполитої.

Володимир Левицький – український математик, засновник української математичної термінології та активний учасник Польського математичного товариства у Львові.

Нагадаємо, 28 червня президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт «Про Український національний пантеон». Документ передбачає створення загальнодоступного меморіального комплексу, який планують розмістити в Києві.

Пантеон визначатиме правовий статус національного меморіалу та буде присвячений вшануванню найвидатніших представників українського народу. Йдеться про людей, які зробили вагомий внесок у здобуття та відновлення незалежності України, її державний розвиток, формування нації, війська, культури, мистецтва, науки, спорту, мови, громадянського суспільства та релігії.