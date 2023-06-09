7 червня польські фермери блокували роботу пункту пропуску «Шегині-Медика»

У п'ятницю, 9 червня, польські фермери знову розпочали страйк перед пунктом пропуску «Ягодин». Відомо, що польська сторона протягом чотирьох днів не буде оформлювати вантажні автомобілі, що їдуть з України.

Як повідомили у Держприкордонслужбі, попередньо акція триватиме до 01:00 13 червня. «Польською стороною оформлення вантажних автомобілів, які слідують з України, тимчасово здійснюватися не буде. На виїзд з Польщі (в'їзд в Україну) пропускатимуть лише транспорт, який перевозить гуманітарний вантаж», – зазначають прикордонники.

Водночас пропуск автобусів здійснюється в обох напрямках у звичному порядку.

Польське видання Lublin112 повідомляє, що організатором акції є «Єдине село» – об'єднання польських аграріїв. «Через трагічну ситуацію на польському ринку, спричинену неконтрольованим надходженням зернових з України, відсутність перспектив покращення ситуації в урожаї 2023 року та відсутність запровадження системних рішень для захисту внутрішнього ринку, а отже, забезпечення продовольством безпеки країни, "Єдине село" оголошує блокаду кордону», – йдеться у заяві об'єднання.

Додамо, що це не перший страйк польських аграріїв: у травні вони впродовж десяти днів блокували роботу пункту пропуску, вимагаючи скасувати вимоги щодо наявності дозволів для польських перевізників, які здійснюють перевезення до України з будь-якої країни Європейського Союзу. Українське міністерство цю вимогу задовольнило, щоправда, на тимчасовий період.

Нагадаємо, що 7 червня польські фермери впродовж п'яти годин блокували рух вантажівок через пункт пропуску «Шегині-Медика». Вони вимагали заблокувати імпорт українського зерна та іншої продукції – фруктів, овочів та птиці.