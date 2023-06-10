У пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» на кордоні з Польщею відновили рух вантажних автомобілів, повідомила в суботу, 10 червня, Державна прикордонна служба.

«Рух вантажівок через пункт пропуску “Ягодин-Дорогуськ” відновлено», – сказано в повідомленні.

Рух вантажівок на пункті пропуску Ягодин (Волинська область) – Дорогуськ (Люблінське воєводство Польщі) був заблокований з п’ятниці, 9 червня, через протести польських фермерів. У зв’язку з цим, на цьому пункті через кордон пропускали лише автобуси і транспорт з гуманітарною допомогою.

В суботу, 10 червня, протест фермерів завершився. Вони вимагали переговорів з аграрним міністром своєї країни Робертом Телусом. Зрештою дату переговорів сторони узгодили і на прохання Телуса фермери припинили протест.

За цей час на кордоні зосередилася велика кількість вантажівок: станом на 12:00 на в’їзд до України чекали 450 вантажівок, а на в’їзд до Польщі – 4000.