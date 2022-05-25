Польські лісівники допомогли українській армії позашляховиками

У вівторок, 24 травня, лісівники Польщі передали для потреб ЗСУ чергову партію з 10 позашляховиків. Загалом польські лісівники вже подарували українській армії 22 автомобілі, перша партія прибула на початку травня.

«Для потреб наших захисників польські колеги передали ще 10 автомобілів підвищеної прохідності, завантажених гуманітарною допомогою: медикаментами, продуктами, засобами особистої гігієни тощо», – повідомила у середу, 25 травня, Львівська облрада з посиланням на начальника Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства, депутата Львівської обласної ради Анатолія Дейнеку.

Анатолій Дейнека розповів ZAXID.NET, що польські лісівники запропонували свою допомогу одразу на початку російсько-української війни.

Подаровані поляками автомобілів вживані, але в доброму стані і ремонтів не потребують (фото ЛОР)

«Коли ми обговорювали, що найбільше потрібно для ЗСУ з цивільних речей, то це позашляховики – військові дуже часто зверталися з таким проханням. Відповідно ми звернулися до польських колег з цим питанням і вони його вирішили. Це вже друга передача нам автомобілів. Перша була на початку травня – 12 одиниць, а вчора ми отримали ще 10. Ми їх передаємо далі у ЗСУ», – розповів Анатолій Дейнека.

До допомоги ЗСУ доручилися всі регіональні дирекції Державних лісів Польщі. Все відбувалося під патронатом міністерства охорони довкілля Польщі.

Так українські військові отримали позашляховики типу «пікап». Зі слів Анатолія Дейнеки, автомобілі вживані, але в дуже пристойному стані, ремонтів не потребують.