30 липня польські військові ледь не відкрили вогонь по українському винищувачу МіГ-29

Під час російської атаки на Україну 30 липня польські військові ледь не відкрили вогонь по українському винищувачу МіГ-29, який виконував завдання поблизу кордону. Польська сторона не змогла вчасно ідентифікувати літак. Про це розповів оперативний командувач Збройних сил Польщі Іренеуш Новак, передає у понеділок, 14 вересня, Rzeczpospolita.

За його словами, тієї ночі чергування в повітрі здійснювали два польські F-16. У момент, коли російська ракета увійшла в повітряний простір Польщі, один винищувач перебував на дозаправці, тоді як другий виконував завдання поблизу українського кордону.

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Близько 04:00 польський пілот і командування на землі не змогли встановити, що саме за об’єкт рухався біля кордону. Його одночасно супроводжували й польські наземні засоби протиповітряної оборони. Згодом з’ясувалося, що невідомим об’єктом був український МіГ-29. Новак зазначив, що за певних обставин ситуація могла завершитися «дружнім вогнем».

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За його словами, якби український пілот випадково порушив повітряний простір Польщі, не розуміючи ситуації, виникла б загроза ураження літака польськими військовими.

Після інциденту Оперативне командування Польщі звернулося з офіційним листом до керівництва Генерального штабу та Повітряних сил ЗСУ. Варшава попросила заздалегідь повідомляти про переміщення української військової авіації поблизу польського кордону.

Нагадаємо, у ніч на 30 липня Росія завдала по Україні масованого комбінованого удару ракетами різних типів та ударними дронами. Під атакою опинилися Київ, Львів, Дніпропетровщина, Полтавщина та інші регіони. У Львові внаслідок обстрілу були пошкоджені понад 20 житлових будинків, школа та два дитячі садки.

Під час цієї ж атаки російська крилата ракета Х-101 залетіла в повітряний простір Польщі. У Люблінському воєводстві, приблизно за 90 км від українського кордону, правоохоронці виявили кратер і вигорілі уламки невідомого об’єкта.