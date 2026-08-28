На момент атаки у польських F-16 не працювала система Link-16

Попри заяви польської влади та командувача Збройних сил Польщі про готовність Повітряних сил збити російську крилату ракету Х-101, яка 30 липня впала на території країни, під час її перехоплення виникли проблеми. Про це 28 серпня повідомила польська газета Rzeczpospolita.

За інформацією видання, на момент порушення ракетою польського повітряного простору в небі була пара чергових винищувачів F-16. Однак в цей час один із літаків заправлявся від союзного літака-заправника. Інший F-16 перевіряв об’єкт біля кордону Польщі. Ним виявився український МіГ-29, який, імовірно, намагався перехопити російську ракету, однак не встиг зробити цього до її входження в повітряний простір Польщі.

Окрім цього, у польських F-16 не працювала система Link-16 – стандартний тактичний протокол обміну даними НАТО для різних видів озброєння. Вона дає змогу різним військовим платформам обмінюватися даними про повітряну обстановку та координувати дії.

«Link-16 не працювала, тому пілоти мали повідомляти про свої позиції через радіостанції. Це могло зменшити ефективність операції. До того, здається, що у ВПС раніше знали про цю проблему, але не встигли її розв’язати», – ідеться в матеріалі.

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Додатковим ускладненням стало те, що система Dunaj, призначена для радіолокаційної розвідки, розпізнавання цілей і формування загальної повітряної обстановки, та зенітно-ракетний комплекс Patriot не інтегровані в єдину мережу. За даними видання, через відсутність інтеграції оператору доводилося одночасно працювати з двома моніторами та самостійно зіставляти отримані дані.

Оперативне командування Збройних сил Польщі не підтвердило й не спростувало висновків Rzeczpospolita, пославшись на секретність інформації.

«Наразі ведеться детальний аналіз інциденту, метою якого є з’ясування всіх його обставин, зокрема тих, що стосуються функціонування окремих елементів системи протиповітряної оборони та залучених сил і засобів», – відповів прессекретар командування підполковник Яцек Горишевський.

За його словами, зміст надісланих запитань значною мірою стосується інформації про можливості, процедури та спосіб функціонування системи польської системи ППО, тому детальна інформація не може бути розголошена. Він також наголосив, що відсутність коментарів щодо окремих тверджень, припущень або тез не означає ні їх підтвердження, ні спростування.

Нагадаємо, уночі та вранці 30 липня російські війська атакували Україну ракетами різних типів та ударними дронами. Під ворожим ударом були Київ, Львів, Дніпропетровщина, Полтавщина та низка інших регіонів.

Уночі одна з російських крилатих ракет Х-101 впала у Люблінському воєводстві Польщі – у Білгорайському районі між селами Тарнава-Колонія та Токари, приблизно за два кілометри від забудови. На місці падіння у полі залишилася вирва діаметром 10 метрів.

Оперативне командування ЗС Польщі повідомляло, що близько 3:40 за місцевим часом (4:40 за Києвом) радари зафіксували невідомий об’єкт, який рухався у західному напрямку. Для його перехоплення підняли винищувач F-16, однак уже о 3:46 об’єкт зник з екранів радарів.

Згодом екіпаж вертольота Мі-24 визначив імовірне місце падіння об’єкта поблизу Тарнави-Колонії. На місце направили наземну пошуково-рятувальну групу та інші служби.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявляв, що ППО була готова «збити ракету, якби вона продовжила політ».