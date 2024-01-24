Кошти на гелікоптер зібрали небайдужі громадяни Польщі

Військовослужбовці Головного управління розвідки отримали медично-евакуаційний гелікоптер від польських волонтерів. На вертоліт Мі-2 АМ-1 зібрали кошти волонтери польської організації Zbroimy Ukrainę, повідомили у прес-службі ГУР у середу, 24 січня.

«Призначений для медичної евакуації вертоліт передали завдяки волонтерській ініціативі Zbroimy Ukrainę ― благодійну кампанію на підтримку українських Сил безпеки та оборони організували небайдужі громадяни Польщі після початку повномасштабного вторгнення Росії», – повідомили у прес-службі ГУР.

Зазначається, що гелікоптер Мі-2 може транспортувати трьох легкопоранених бійців, або ж одного важкопораненого. Обладнання медевакуаційного вертольота дозволяє надавати допомогу пораненим у повітрі. Передана техніка працюватиме у прифронтових районах.

Розвідка подякувала організаторам ініціативи журналісту Божинару Пайонку, юристці Христині Потапенко та керівниці «Фонду масових явищ» Надії Мороз-Ольшанській. Також у ГУР висловили вдячність усім амбасадорам, волонтерам організації та громадянам Польщі, які зібрали кошти на гелікоптер.

Нагадаємо, на початку грудня 2023 року у Львові благодійний фонд «Авіація Галичини» зібрав 18,5 млн грн у рамках проекту «Купи мені бойовий літак» на ремонт винищувачів МіГ-29.