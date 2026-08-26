Випадки агресії між двома народами єпископи назвали такими, «що заслуговують на засудження»

У середу, 26 серпня, Постійна рада єпископів Польщі оприлюднила звернення із закликом примирення поляків та українців. У ньому випадки агресії між двома народами єпископи назвали такими, «що заслуговують на засудження».

«Ми закликаємо віруючих і невіруючих, усіх людей доброї волі в Польщі шукати у польсько-українських відносинах передусім духу примирення та християнської любові. Закликаємо до чесного історичного діалогу, щоб темні сторінки нашої спільної історії були повністю з’ясовані. Також закликаємо не розпалювати національні настрої, спрямовані проти будь-кого», – йдеться у тексті.

У зверненні єпископи також нагадали про підтримку Польщі на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Зокрема, вони наголосили, що у лютому 2024 року, коли сотні тисяч українців перетнули польський кордон у пошуках прихистку, польські родини відкривали для них свої домівки, а десятки гуманітарних організацій та тисячі волонтерів долучалися до допомоги. Така підтримка українців з боку польського суспільства тоді викликала захоплення і повагу у всьому світі.

«Для біженців організовували харчування, медичну, фінансову, юридичну, душпастирську, психологічну та освітню допомогу. У цих заходах від самого початку війни на передовій були християнські церкви, їхні духовні особи, а також сотні інших благодійних організацій, парафій, католицьких рухів та об’єднань. Ми ніколи не припиняли й не обмежували цього служіння нашим братам в Україні. Увесь цей час ми, як церква, завжди стоїмо на боці тих, хто найбільше постраждав, родин жертв війни, тих, хто страждає і часто вже не має куди повертатися», – зазначили автори звернення.

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Єпископи зазначили, що прояви солідарності дедалі більше контрастують із повідомленнями про конфлікти між українцями та поляками. На їхню думку, такі випадки, незалежно від їхнього національного, хуліганського чи кримінального підґрунтя, повинні засуджуватися. Водночас вони закликали польську владу активніше протидіяти інцидентам на національному ґрунті.

«Конференція єпископату Польщі неодноразово закликала до солідарності з тими, хто потребує допомоги в Україні, а також до примирення між нашими народами, які зазнали болючих ран історії. Ми щиро віримо, що ці рани можуть загоїтися, а над ними постануть взаємна повага та примирення», – наголосили автори звернення.

Нагадаємо, як писав ZAXID.NET, у Польщі зростає кількість нападів на українців. У першій половині 2026 року 180 громадян України звернулися до поліції та заявили про злочини, які були скоєні на ґрунті ненависті. За даними польської поліції, такий показник є на 30% більшим, ніж минулого року. Водночас у поліції наголошують, що кількість таких випадків і надалі зростає. Про зміну ставлення поляків до українців свідчать також результати соціологічного опитування, згідно з яким 33,6% поляків заявили, що їхнє ставлення до українців погіршилося.

Зокрема, за результатами опитування CBOS, яке провели 17-20 серпня, погіршення ставлення називають суперечки довкола Волинської трагедії та історичної політики. Серед інших причин поляки назвали соціальні виплати, які отримують українці в цій країні. Частина опитаних пов’язує це з російською пропагандою, дезінформацією в інтернеті та висловлюваннями українських політиків щодо Польщі. Лише 7,6% вважають, що ставлення поляків до українців узагалі не погіршилося.