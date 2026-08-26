У дослідженні взяли участь 1000 повнолітніх поляків

Серед причин погіршення ставлення поляків до українців найчастіше називають суперечки довкола Волинської трагедії та історичної політики. Про це свідчать результати опитування CBOS, яке провели 17–20 серпня, пише RMF FM. У дослідженні взяли участь 1000 повнолітніх поляків.

За результатами дослідження, 45,4% опитаних вважають головною причиною погіршення відносин між поляками та українцями суперечки щодо Волинської трагедії та історичної політики.

На другому місці опинилися соціальні виплати, які отримують українці в Польщі. Цей чинник назвали 36,4% респондентів.

Ще 26,2% опитаних пов’язують погіршення ставлення з російською пропагандою та дезінформацією в інтернеті. 24,4% назвали серед причин дії та висловлювання українських політиків щодо Польщі.

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Водночас значно менше респондентів вважають причиною негативних настроїв власний досвід спілкування з українцями. На нього вказали 17,8% опитаних.

Лише 7,6% вважають, що ставлення поляків до українців узагалі не погіршилося.

Погляди виборців влади та опозиції відрізняються

Результати дослідження помітно різняться серед прихильників провладного табору та опозиції.

Серед виборців провладних сил найпоширенішим поясненням є вплив російської пропаганди та дезінформації. Таку відповідь дали 49,5% респондентів цієї групи.

На другому місці для них – суперечки щодо Волині: їх назвали 37,2%. Ще 24,6% вказали на соціальні виплати українцям. Дії та висловлювання українських політиків назвали 18,3%, а особистий досвід спілкування з українцями – 9,6%.

Натомість прихильники опозиції найчастіше говорять саме про Волинську трагедію та історичну політику. Такий варіант обрали 55,1% опитаних.

Майже половина представників цієї групи – 47,8% – також вважають важливим чинником соціальні виплати українцям у Польщі. На дії та висловлювання українських політиків вказали 35,6% опозиційних виборців, а на особистий досвід – 20,9%.